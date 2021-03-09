Российского подростка задержали за подготовку массового убийства из ружья деда

В Пензе задержан 16-летний подросток, который планировал расстрел одноклассников из ружья своего деда. Об этом в понедельник, 9 марта, со ссылкой на собственные источники в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, подозреваемый родом из села Верхний Ломов. Он сообщил администратору группы в одной из соцсетей, что одноклассники относятся к нему без должного уважения и он собирается их «наказать», устроив массовое убийство. При этом подросток сообщил, что дома у него есть ружье, оставшееся от деда, а порох он возьмет у дяди.

О планах молодого человека узнали полицейские и задержали его. При обыске у подростка дома оперативники действительно обнаружили ружье, о котором он говорил. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

5 марта сообщалось, что 16-летний подросток из Пермского края топором зарубил всю свою семью из-за постоянных оскорблений в его адрес со стороны родителей.