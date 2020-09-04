ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в школе в Красноярском крае

В Минусинском районе Красноярского края сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 15-летнего подростка, который, как считает следствие, готовил теракт в школе. Об этом в пятницу, 4 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, задержанный минувшей весной решил устроить теракт в школе. Для этого он изучил инструкции, нашел нужные компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении. Довести свой умысел до конца подросток не смог, поскольку был задержан оперативниками ФСБ.

На допросе задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он подозревается по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»).

Кроме того, подростка подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 («Незаконные хранение и переноска взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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Ранее ФСБ России показала кадры задержания 13 россиян, подозреваемых в подготовке нападений на школы, полицейские участки и места массового скопления людей.