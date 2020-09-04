ФСБ показала задержание готовивших вооруженные атаки на школы россиян

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания 13 россиян, подозреваемых в подготовке нападений на школы, полицейские участки и места массового скопления людей. Запись в пятницу, 4 сентября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что спецоперация проходила по разным адресам. У задержанных изъяли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами и оружие.

Как сообщалось ранее, по данным спецслужбы, большая часть задержанных состояла в закрытом интернет-сообществе. Кроме того, подозреваемые пытались привлечь к подготовке массовых убийств других интернет-пользователей.