ФСБ сообщила о плане задержанного за подготовку убийств устроить теракт в школе

Один из задержанных сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке массовых убийств заявил о планах устроить теракт в российской школе на линейке 1 сентября. Видеозапись его переписки с признанием, распространенная Центром общественных связей ФСБ, появилась в распоряжении ТАСС в пятницу, 4 сентября.

Отмечается, что на кадрах продемонстрированы сообщения задержанного неизвестному человеку. «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу. (...) 100 хочу убить», — написал он своему собеседнику.

Ранее 4 сентября стало известно, что ФСБ задержала 13 граждан России по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения и места массового скопления людей в разных регионах страны.

По данным спецслужбы, большая часть задержанных состояла в закрытом интернет-сообществе. Они готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Кроме того, подозреваемые пытались привлечь к этому других интернет-пользователей.

У задержанных изъяли личные дневники и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения и здания правоохранительных структур. Также при обыске у россиян нашли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.