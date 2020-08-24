ФСБ ликвидировала канал вербовки террористов

ФСБ ликвидировала канал вербовки россиян для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Задержан подозреваемый в организации переправки завербованных боевиков в Сирию. Он вербовал для террористов жителей Тюменской области, Татарстана и Дагестана. Кроме того, он занимался сбором денег для ИГ.

ФСБ опубликовала оперативное видео задержания сторонника террористов.

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На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дом и кладут на пол подозреваемого мужчину.

27 июля сообщалось о сорванном спецслужбами теракте в Москве, который готовил уроженец одной из стран Центральной Азии. Он был связан с террористами ИГ в Сирии и планировал устроить массовый расстрел. Его сдал родной брат.

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