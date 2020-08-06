Полицейские нашли у имама-радикала секс-игрушки среди экстремистской литературы

В Красноярском крае полицейские нашли во время обыска у имама Марата Мухаметшина из города Лесосибирск среди экстремистской литературы секс-игрушки. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, священнослужителя, подозреваемого в домогательствах к прихожанам мечети и радикальных взглядах, задержали возле его дома. Во время обыска в жилище имама сотрудники правоохранительных органов нашли обилие контента экстремистского характера в его компьютере, экстремистскую литературу и БДСМ-игрушки.

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью имама после того, как в отношении него дали показания шесть прихожан, которые предположительно были завербованы и являлись тайными участниками террористической организации. Имам вербовал сторонников, а также требовал от учеников полного подчинения. Он регулярно предлагал молиться за террористов, воюющих на Ближнем Востоке, и склонял к сексуальной связи девушек.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации. Мухаметшину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

30 июня сообщалось, что во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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