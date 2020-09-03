ФСБ нашла тайник с оружием и взрывчаткой убитого криминального авторитета

В Волгоградской области сотрудники ФСБ России нашли тайник со стрелковым оружием и боеприпасами, принадлежащий организованной преступной группировке Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает ТАСС.

Из схрона было изъято четыре автомата Калашникова, патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки, взрывчатое вещество пластита весом около трех килограммов, детонаторы, компоненты самодельных взрывных устройств с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины и дымовые шашки.

Кадина, занимавшего пост замглавы областной федерации бокса, называли главным криминальным авторитетом Волгограда. Его застрелили вечером 18 августа 2011 года на веранде ресторана «Фасоль». Убийца произвел один выстрел в затылок и попытался скрыться. Охрана Кадина, в свою очередь, попыталась задержать преступника, и в завязавшейся перестрелке убила.