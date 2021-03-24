ФСБ показала кадры с планировавшим убийство одноклассников школьником из Сочи

Учащийся лицея в городе Сочи, планировавший убить одноклассников, вел дневник в социальной сети, где рассказывал об изготовлении взрывчатых веществ. Скриншоты его постов показала ФСБ России, кадры публикует РБК в своем Telegram-канале.

Школьник публично показывал процесс изготовления опасных компонентов, делился планами и публиковал картинки с надписью «Ненависть».

ФСБ во время задержания учащегося обнаружила в квартире, где он проживал, вещества для изготовления самодельных взрывных устройств. Они были изъяты.

О задержании школьника стало известно утром в среду, 24 марта. Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и предотвратили убийство.