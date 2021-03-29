На Тихановскую завели дело о подготовке теракта

В Белоруссии завели уголовное дело на бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую о подготовке теракта, передает БЕЛТА.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой», — заявил журналистам генпрокурор Андрей Швед.

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По его словам, подозреваемые несколько дней назад пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах. «Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — сказал Швед.

Ранее МВД сообщило, что задержало 35-летнего Вячеслава Малейчука, который заложил одно взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске, а второе вез в воинскую часть. В министерстве утверждают, что он получил по интернету от представителей BYPOL «указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

BYPOL объединяет бывших белорусских силовиков и поддерживает протестующих. В инициативе назвали информацию МВД полным бредом.