МВД Белоруссии заявило о срыве двух терактов

Правоохранительные органы Белоруссии заявили о срыве двух терактов в Минске и Минской области и задержании готовившего их местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Как уточнили в ведомстве, 35-летний житель Пинского района был задержан в ночь на пятницу, 26 марта, в военном городке Печи при силовой поддержке СОБР. «Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», — указано в сообщении.

Предполагается, что белорус намеревался совершить террористические акты в местной воинской части и столице. Мужчина изготовил два СВУ: одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича, а второе — перевез на автомобиле в Борисовский район.

Известно, что задержанный снимал квартиру в Московском районе Минска и работал в частной компании. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в МВД подчеркнули, что злоумышленник поддерживал связь с объединением бывших силовиков BYPOL, поддерживающим протестующих — именно от ее представителя он получил в мессенджере указание совершить взрыв.

Накануне, 25 марта, на территории республики состоялась масштабная акция протеста. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В центр Минска были стянуты спецтехника для разгона демонстрантов, а также усиленные наряды милиции и ОМОН. В ходе мероприятий были задержаны более 200 человек.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.