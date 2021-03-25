В Минске задержали двух российских журналистов

В Минске при освещении акций протеста задержаны два российских журналиста — корреспондент издания «Коммерсантъ» Кирилл Кривошеев и фотограф газеты «Известия» Павел Волков. Об этом в четверг, 25 марта, сообщают «Известия».

По информации издания, у Волкова проверяют документы и переписывают данные. Журналисты находятся в РУВД «Октябрьское» белорусской столицы.

Как сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, корреспонденты были задержаны из-за отсутствия аккредитации, в ближайшее время их отпустят. «Они задержаны, как говорят, потому что были без аккредитации, но сейчас их отпустят. Мы говорили с председателем союза журналистов Белоруссии, он это подтвердил. Сейчас они будут отпущены», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в центр Минска были стянуты спецтехника для разгона демонстрантов, а также усиленные наряды милиции и ОМОН в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста 25 марта. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В 2021 году она анонсировала масштабные акции протеста против нахождения у власти президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.