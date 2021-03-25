В центр Минска стянули ОМОН и спецтехнику

Спецтехника для разгона демонстрантов, а также усиленные наряды милиции и ОМОН были стянуты в центр Минска в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста 25 марта, передает РИА Новости.

По информации агентства, основные силы правоохранительных органов сконцентрированы у Дворца Независимости. В частности, там разместили водометы, заградительные машины с колючей проволокой, грузовики для перевозки личного состава. Площадь перед зданием была плотно оцеплена вооруженными силовиками. О задержаниях в центре или ограничении движения транспорта пока не сообщалось.

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Ранее стало известно, что по дороге к Минску заметили крупные скопления военной техники. Минобороны страны в свою очередь заявило о готовящихся учениях.

25 марта белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В 2021 году она анонсировала масштабные акции протеста против нахождения у власти президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.