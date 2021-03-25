По дороге к Минску заметили военную технику

В Белоруссии на трассе М1 заметили военную технику, двигающуюся в направлении Минска. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает издание Onliner.

Идущая по дороге колонна состоит из бронетранспортеров и грузовиков. Перемещения военной техники также замечены в Бресте.

В Министерстве обороны заявили, что в стране проходят учения.

25 марта белорусская оппозиция празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В этом году власти не дали разрешения на проведение акций.

В стране с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецтехники.