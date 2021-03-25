В Белоруссии задержали десятки человек

В Белоруссии правоохранительные органы задержали десятки человек, сообщает Tut.by со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

В среду, 24 марта, были задержаны около 40 человек в связи с административными и уголовными делами. В частности, блогер Егор Тубелевич подозревается в блокировке движения поездов, врач-невролог Руслан Бадамшин — в хулиганстве. Некоторых граждан доставили в милицию из-за бело-красно-белой символики, которая используется на акциях протеста.

При этом, по данным правозащитников, причина большинства задержаний неизвестна.

В четверг, 25 марта, задержания продолжаются.

Ранее сообщалось, что по дороге к Минску заметили военную технику. 25 марта белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики.