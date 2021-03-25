Прибалтика ввела новые санкции против Белоруссии

Страны Прибалтики приняли новый санкционный список в отношении властей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«В знак солидарности с белорусским народом, отмечающим День воли, страны Балтии сегодня ввели запрет на поездки для 118 человек из правоохранительных органов и органов юстиции, ответственных за систематическое подавление демократического движения», — сообщил МИД Эстонии.

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Ранее о решении расширить санкционный список президент Литвы Гитанас Науседа заявил после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Прибалтика еще 31 августа ввела санкции против 30 белорусских официальных лиц, а затем расширила этот список. В него попал президент Александр Лукашенко.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отменить итоги президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а жена арестованного блогера Тихановская — 10 процентов.