В Белоруссии на акциях протеста задержали более 200 человек

Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии задержали более 200 человек, участвующих в акциях протеста, которые прошли в четверг, 25 марта. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что по каждому факту правоохранители проведут проверки. «Мы разберемся в каждой ситуации», — пообещала Чемоданова.

Ранее сообщалось, что в центр Минска были стянуты спецтехника для разгона демонстрантов, а также усиленные наряды милиции и ОМОН в преддверии запланированной оппозицией масштабной акции протеста 25 марта. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В 2021 году она анонсировала масштабные акции протеста против нахождения у власти президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.