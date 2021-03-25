Стало известно количество задержанных на акциях протеста в Белоруссии

По данным лишенного регистрации в Белоруссии правозащитного центра «Весна», по всей стране задержали как минимум 45 человек. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

Правозащитникам также стало известно об обысках и допросах в разных городах Белоруссии.

В настоящий момент задержания продолжаются у станции метро «Пушкинская» в центре Минска. Очевидцы сообщают, что правоохранители активно задействованы около здания Комитета государственной безопасности (КГБ).

18 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

До этого КГБ Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.