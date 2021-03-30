ФСБ начала масштабную спецоперацию в элитном поселке под Москвой

В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по полицейским и прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания Baza, ФСБ проводит в элитном поселке Вешки, входящем в состав Мытищ, масштабную спецоперацию. Отмечается, что местных жителей попросили не выходить из домов, на территории поселка дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД и ГИБДД.

По предварительным данным, силовики пришли к подозреваемому, чтобы проверить информацию о незаконном обороте оружия, однако мужчина начал отстреливаться. Сообщается, что он вооружен в том числе гранатами. На месте происшествия стягивают бойцов СОБР.

Telegram-канал Mash уточняет, что стрелку 61 год, он держит оборону больше четырех часов.