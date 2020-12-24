Россиянин в парике и бронежилете напал с револьвером на полицейских

В Химках россиянин в парике и бронежилете открыл огонь из револьвера по полицейским после просьбы предъявить документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который что-то искал среди спиленных деревьев. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Увидев их, россиянин начал стрелять. Его задержали, никто из полицейских не пострадал.

У мужчины изъяли сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также полиэтиленовый пакет, в котором был обмотанный проводами муляж пачки денег с радиосхемой, банкой саморезов и пороховым зарядом.

Задержанного доставили в отдел.