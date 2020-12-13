В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга нашли взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, «бомбу» в магазине «Академический» заметила 71-летняя продавщица — она обратила внимание на перемотанную черной изолентой пачку из-под сока «Добрый», которая лежала в примерочной.

Впоследствии взрывотехники обнаружили внутри полулитровую бутылку с ядовито-зеленой жидкостью, которая пахла горючим, а также переплетенные провода, воспламенители, батарейки и часы.

Отмечается, что на территории ТЦ не установлены камеры видеонаблюдения, однако на упаковке были найдены отпечатки пальцев. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Попытка умышленных уничтожения или повреждения имущества»).

В ноябре прошлого года неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках. Прибывшие на место специалисты не нашли дрон, угроза не подтвердилась. Эвакуация людей и персонала из здания не проводилась.