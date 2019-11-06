Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье

Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.

Прибывшие на место специалисты не нашли дрон, угроза не подтвердилась. Эвакуация людей и персонала из здания не проводилась.

По информации ТАСС, телефонный террорист говорит не об одной, а о двух парковках. Вторая находится у БЦ «Химки Бизнес Парк». «Примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки этих ТЦ может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство», — сказал источник агентства в экстренных службах. О результатах проверки второй локации не сообщается.

Сейчас идут поиски заявителя. Против него может быть возбуждено дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.

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