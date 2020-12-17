Двух террористов ликвидировали после нападения на российских полицейских

В Чечне два террориста были ликвидированы после нападения на пост ДПС. Об этом в четверг, 17 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, в Курчалоевском районе республики российские полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить у водителя и пассажира документы, однако те внезапно бросили в них взрывное устройство. В ходе начавшейся погони оба террориста были ликвидированы. Среди сотрудников полиции пострадавших нет. Устанавливаются личности атаковавших полицейский пост.

16 декабря сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в ходе контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе боевика.