В Карачаево-Черкесии возбудили дело после подрыва смертника у здания ФСБ

В Карачаево-Черкесской Республике следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывного устройства после взрыва у здания ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

В результате атаки террориста-смертника легкие ранения получили шесть сотрудников ФСБ.

Ранее инцидент прокомментировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Там отметили, что смертник пытался прорваться на территорию, где сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия. Когда преступника пытались задержать, он привел в действие взрывное устройство.

11 декабря в селе Учкекен у здания отдела ФСБ по Малокарачаевскому району прогремело два взрыва. Сначала взорвалась небольшая бомба, а когда на месте происшествия стали работать сотрудники полиции, к зданию подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.