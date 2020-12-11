В НАК рассказали об атаке смертника на здание ФСБ на Кавказе

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) прокомментировали атаку смертника на здание ФСБ в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщается на сайте НАК.

Уточняется, что смертник пытался прорваться на территорию, где сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия. Когда преступника пытались задержать, он привел в действие взрывное устройство.

В комитете также опровергли информацию о пострадавших среди гражданских лиц, отметив, что в результате атаки легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что при взрыве возле здания ФСБ в селе Учкекен пострадали шесть человек, среди которых одно гражданское лицо и пять сотрудников ФСБ. Уточнялось, что прогремело два взрыва. Сначала у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району взорвалась небольшая бомба, а когда на месте происшествия стали работать сотрудники, к зданию на автомобиле подъехал террорист-смертник, подбежал к полицейским и устроил второй взрыв.

Отмечалось, что террорист приехал в Базарный переулок на автомобиле, числящемся в утиле с 2016 года.