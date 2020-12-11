Опубликовано видео с места подрыва смертника у здания ФСБ на Кавказе

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Место подрыва смертника в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики попало на видео. Запись публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно тело смертника у отдела ФСБ по Малокарачаевскому району. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых одно гражданское лицо и пять сотрудников ФСБ. У всех осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что у здания регионального управления ФСБ произошел взрыв. Сначала разорвалась небольшая бомба, а спустя несколько часов, когда на месте происшествия работали сотрудники ФСБ, к отделу подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.