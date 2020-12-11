Неизвестный взорвал бомбу у здания ФСБ на Кавказе

В Карачаево-Черкесской Республике в селе Учкекен мужчина взорвал бомбу у здания отдела Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Малокарачевскому району. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, взрыв осуществил террорист-смертник. По информации Telegram-канала Life Shot, в результате атаки пострадали шесть человек — полицейских и сотрудников ФСБ. У всех силовиков осколочные ранения, но тяжелых травм нет.

Смертник использовал бомбу-приманку

На данный момент уже известна примерная картина произошедшего. Сначала в 7:30 утра у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району взорвалось небольшое самодельное взрывное устройство (СВУ), которое заставило сотрудников выбежать из отдела. В результате взрыва никто не пострадал, силовики оцепили территорию.

Спустя почти пять часов — около 12:00 — к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и утроил второй взрыв. При этом машина, которую использовал террорист, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.