Названо число пострадавших при подрыве смертника на Кавказе

Названо число пострадавших в ходе теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в результате взрыва возле здания ФСБ в селе Учкекен пострадали шесть человек, среди которых одно гражданской лицо и пять сотрудников ФСБ. Террорист-смертник приехал в Базарный переулок на числящемся в утиле с 2016 года автомобиле, вбежал во двор здания ФСБ и, подойдя к сотрудникам, активировал взрывное устройство.

Как пишет Telegram-канал Mash, среди пострадавших сотрудники ФСБ и полиции, у всех осколочные ранения. Погибших от взрыва смертника нет.

Ранее 11 декабря сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике в селе Учкекен мужчина взорвал бомбу у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району.