Раскрыты подробности подрыва смертника у здания ФСБ на Кавказе

Стали известны подробности подрыва смертника в селе Учкекен Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сначала у здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району взорвалась небольшая бомба, которая заставила сотрудников выбежать из отдела. После этого к месту подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.

Как уточняет Telegram-канал 112, машина, которую использовал смертник, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали шесть человек. Проводится проверка, устанавливаются все подробности происшествия.