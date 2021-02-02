Чиновник поссорился с россиянином из-за очереди к врачу и начал стрельбу

Двое жителей Феодосии поссорились в поликлинике. Выяснение отношений переросло в драку и закончилось стрельбой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России по Крыму.

Ссора началась из-за места в очереди к врачу. Далее конфликт перешел на улицу, где двое мужчин начали драться, и затем один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.

По информации телеканала, двум крымчанам 40 и 46 лет. Один из них — чиновник из городской администрации. Предположительно, он и есть владелец пистолета.

Участники конфликта получили травмы. У одного закрытый перелом нижней челюсти, у второго — повреждения мягких тканей от выстрелов пистолета. Им на месте оказана медицинская помощь, так как оба отказались от госпитализации. В настоящее время полиция проводит проверку.