Россия
 
Последние новости
Центробанку России понадобились «стукачи»
Белоруссия получит компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею
Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации
Стюардесса раскрыла риск применения антисептика перед досмотром в аэропорту
Москвич пожаловался в полицию на оформление кредита и ипотеки под гипнозом 
Банки стали давать россиянам меньше денег
Казахстанцев начнут прививать российской вакциной от коронавируса с 1 февраля
Город в Италии раздаст приезжим деньги на покупку и ремонт жилья
Собиравшаяся продать ноутбук Пелоси России женщина арестована
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский чиновник захотел уволиться и покончил с собой на рабочем месте

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости

Глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олекминском районе Якутии Степан Иванов, найденный мертвым на рабочем месте, хотел уволиться. Об этом РИА Новости рассказал глава района Николай Харбин.

«У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Иванов был образованным человеком, грамотным специалистом, которому доверяли местные жители. «Всегда говорил по делу. Человек порядочный, таких сейчас мало. Это большая утрата. Мы сами не понимаем, как это могло произойти», — добавил Харбин.

Он добавил, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти чиновника.

Тело Степана Иванова было найдено в его кабинете днем ранее, 18 января. По данным ИА SakhaNews, мужчина 1984 года рождения, предположительно, покончил с собой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иванов возглавлял Урицкий наслег с октября 2012 года после победы на муниципальных выборах. Был переизбран на второй срок в сентябре 2018-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Якутии свёл счёты с жизнью глава муниципалитета
Кремль прокомментировал самоубийства двух сотрудников ФСО
Майор российской полиции покончил с собой после рапорта об увольнении
Российский политик и бизнесмен покончил с собой