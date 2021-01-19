Российский чиновник захотел уволиться и покончил с собой на рабочем месте

Глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олекминском районе Якутии Степан Иванов, найденный мертвым на рабочем месте, хотел уволиться. Об этом РИА Новости рассказал глава района Николай Харбин.

«У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Иванов был образованным человеком, грамотным специалистом, которому доверяли местные жители. «Всегда говорил по делу. Человек порядочный, таких сейчас мало. Это большая утрата. Мы сами не понимаем, как это могло произойти», — добавил Харбин.

Он добавил, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти чиновника.

Тело Степана Иванова было найдено в его кабинете днем ранее, 18 января. По данным ИА SakhaNews, мужчина 1984 года рождения, предположительно, покончил с собой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иванов возглавлял Урицкий наслег с октября 2012 года после победы на муниципальных выборах. Был переизбран на второй срок в сентябре 2018-го.