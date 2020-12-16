Российский политик и бизнесмен покончил с собой

В Подмосковье найден мертвым политик и бизнесмен Юрий Смирнов. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Предположительно, он покончил с собой. Труп бизнесмена в коттедже подмосковного микрорайона Вашутино обнаружила его супруга. По информации издания, Смирнов страдал раком челюсти.

Ранее Юрий Смирнов был депутатом законодательного собрания Приморского края, а также гендиректором компании «Сервис Люкс», занимался гостиничным бизнесом.

6 ноября в Черном море обнаружили тело основателя университета Skillbox Игоря Коропова, вошедшего в список перспективных российских предпринимателей по версии Forbes. Предположительно, он упал в воду с пирса по неосторожности.