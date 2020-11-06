Названа возможная версия гибели россиянина из списка Forbes в Сочи

Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, вошедший в список перспективных российских предпринимателей по версии Forbes, предположительно, упал в воду с пирса по неосторожности. Такую возможную версию его гибели назвал источник ТАСС в экстренных службах региона.

Собеседник агентства добавил, что проверка продолжается и обстоятельства гибели россиянина выясняются.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что обнаруженное в Черном море тело мужчины, предположительно, принадлежит Коропову, его направили на опознание. На теле не обнаружили следов насильственной смерти, точная причина гибели пока неизвестна.

На кадрах с камер видеонаблюдения с Имеретинской набережной в Сочи, на которой мог находиться предприниматель, видно мужчину, который едет на электросамокате и съезжает к морю.

Коропов пропал 1 ноября. Сообщалось, что перед этим он немного выпил и пошел купаться, а на следующий день, в понедельник 2 ноября, должен был быть на связи в рабочем режиме. По словам очевидцев, они видели его на набережной, позднее там нашли его телефон. По словам собеседников «Ленты.ру» из окружения Коропова, он «пошел гулять и кататься на самокате». 3 ноября в море нашли его рюкзак. Как сообщал Следственный комитет, предприниматель жил в отеле на улице 65-летия победы.

В мае журнал Forbes включил Коропова в рейтинг «30 до 30» в категории предпринимателей – туда попдаютт 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. В ту же категорию вошли Михаил Беляндинов, Марк Саневич (BestDoctor) и Кирилл Родин («Кухня на районе»).