Появились данные о причинах смерти пропавшего в Сочи россиянина из списка Forbes

На найденном в Черном море теле, предположительно, основателя Skillbox Игоря Коропова из списка Forbes, не обнаружили следов насильственной смерти. Такие данные раскрыл Следственный комитет России (СКР), передает РИА Новости.

Точная причина смерти предпринимателя пока неизвестна. В соцсетях также появились кадры с камеры видеонаблюдения с набережной в Сочи, на которой, по предварительным данным, находился Коропов перед исчезновением. На записи видно мужчину, который едет на электросамокате вдоль Имеретинской набережной и съезжает к морю.

Ранее один из волонтеров, участвовавших в поисках Коропова, рассказал, что в Черном море нашли тело, предположительно, погибшего предпринимателя. Его отправили на опознание. В поисково-спасательном отряде МЧС по Краснодарскому краю сообщили о приостановке поисков Коропова до поступления новых данных — продолжается только визуальный.

Перед исчезновением 1 ноября Коропов немного выпил и пошел купаться. 2 ноября, в понедельник, он должен был быть на связи в рабочем режиме. Очевидцы видели мужчину возле набережной, там позднее нашли его телефон. Источники «Ленты.ру» в окружении предпринимателя сообщили, что он «пошел гулять и кататься на самокате». 3 ноября в море нашли рюкзак Коропова. По данным СКР, он останавливался в отеле на улице 65 лет Победы. В поисках участвуют полицейские и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В мае сообщалось, что Коропов попал в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в категории предпринимателей — туда включают 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. В ту же категорию вошли Михаил Беляндинов, Марк Саневич (BestDoctor) и Кирилл Родин («Кухня на районе»).