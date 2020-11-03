Рюкзак пропавшего в Сочи россиянина из списка Forbes нашли в море

В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который попал в рейтинг наиболее перспективных молодых предпринимателей Forbes. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) про Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Как рассказали в СК, в ночь на 1 ноября 31-летний россиянин вышел из отеля на улице 65-летия Победы и пошел в сторону пирса Нижнемиретинского порта, после чего пропал. Полиция зарегистрировала материалы об его исчезновении, организованы поисковые отряды, к ним подключился отряд «ЛизаАлерт», в море работает МЧС.

Ранее сообщалось, что вечером 1 ноября Коропов немного выпил и пошел купаться, после чего пропал. В понедельник, 2 ноября, он должен был быть на связи в рабочем режиме. Позднее у пирса, где Коропова видели очевидцы, нашли его телефон. Источники «Ленты.ру» в окружении предпринимателя рассказали, что он «пошел гулять и кататься на самокате», а информация про купание неверная. Следственный комитет начал проверку.

В мае стало известно, что Коропов вошел в рейтинг журнала Forbes «30 до 30», куда включают 30 самых перспективных россиян до 30 лет. В категорию предпринимателей также попали Михаил Беляндинов, Марк Саневич (BestDoctor) и Кирилл Родин («Кухня на районе»).