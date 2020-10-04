Студентка уехала кататься на яхте с российским бизнесменом и пропала

В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина. Об этом сообщает Mash.

29 сентября она пошла кататься на яхте с 43-летним московским бизнесменом Петром Шапиро. 13 октября мать девушки должна была приехать к ней в гости, но с того самого вечера она не выходит на связь.

Девушка училась в Севастопольском государственном университете, в свободное от учебы время подрабатывала репетитором. Из особых примет: пирсинг, бусинка на шее и шрам на колене, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что пропавшую два года назад женщину нашли дрейфующей в море.