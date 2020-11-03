Россиянин из списка Forbes пошел купаться и пропал в Сочи

​​Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, попавший в рейтинг наиболее перспективных молодых предпринимателей Forbes, пошел купаться и пропал в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Там уточнили, что, возможно, Коропов утонул. Его вещи нашли на берегу.

По информации Telegram-канала издания Baza, предприниматель пропал 1 ноября. В тот день он немного выпил. Его друзья и близкие не видели его с тех пор, как он покинул отель Radisson Collection и ушел прогуляться по набережной. В понедельник, 2 ноября, Коропов уже должен был быть на связи в рабочем режиме. Местные полицейские нашли очевидцев, которые видели предпринимателя у пирса, на котором позднее нашли его телефон.

Источник издания в спасательной службе «Кубань-Спас» предположил, что, если Коропов упал в воду, его могло унести в открытое море, куда спасатели пока не выходили из-за сильного шторма.

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту исчезновения предпринимателя.

В мае стало известно, что Коропов вошел в рейтинг самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет «З0 до 30». В категорию предпринимателей включили также Михаила Беляндинова, Марка Саневича (BestDoctor) и Кирилла Родина («Кухня на районе»).