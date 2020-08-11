Полицейский 11 лет жил в квартире пропавшего россиянина

Участковый Басманного района Андрей Слабкин 11 лет жил в квартире в центре Москвы, которая была оформлена на без вести пропавшего пенсионера, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

По информации канала, в 2009 году полицейский узнал, кто из пропавших жителей города имел жилье по договору социального найма и долго не объявлялся. Так он нашел квартиру на улице Казакова и свободно поселился туда, поскольку помимо нанимателя оформить на себя жилплощадь никто больше не мог. В 2018 году Слабкин нашел еще одну такую квартиру в Гороховском переулке и сдал ее знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.

Более чем через десять лет правоохранители раскрыли схему мужчины и завели дело о превышении должностных полномочий. Россиянину грозит до четырех лет заключения, он задержан.

Похожая история произошла в московском районе Царицыно. Там полицейский вскрыл дверь и поселился в квартиру умершего соседа-пенсионера. Через два года он начал сдавать жилье. На него заведено уголовное дело.