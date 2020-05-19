Россиянин незаконно пожил в чужой квартире и оставил хозяевам долги

Россиянин из Владимира почти год незаконно жил в чужой квартире и оставил хозяевам долги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

Ситуация произошла в октябре 2018 года. 38-летний мужчина, зная, что хозяева квартиры редко там бывают и проводят время в Москве, взломал запорный замок и поселился в чужом жилье. Всего нарушитель прожил там около года.

За это время россиянин пользовался и ЖКУ, в результате чего сумма за коммуналку превысила 40 тысяч рублей. Учитывая все обстоятельства дела, гособвинитель назначил нарушителю 240 часов обязательных работ.

Ранее бывший осужденный из Комсомольска-на-Амуре влез в чужую квартиру, чтобы выспаться, но попался полиции. Но мужчина очаровал хозяйку дома, поэтому она попросила не привлекать нарушителя к ответственности, а впоследствии вступила с ним в отношения.

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