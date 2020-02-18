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Россиянин залез в квартиру после смерти ее хозяйки и умер

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Житель Сочи залез в опечатанную после смерти хозяйки квартиру и умер в помещении. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, дом находится на улице Невской. Жильцы почувствовали неприятный запах и предположили, что в подвале умерла кошка, однако с животным все было в порядке. После поисков источника запаха его нашли в квартире, в которой раньше жила пожилая женщина.

Сразу же после смерти пенсионерки ее квартиру опечатали и туда никто не заходил. Соседи вызвали полицию. Сотрудники ведомства обнаружили, что дверь открыта, а на кухне лежит тело. По его внешнему виду установили, что оно пролежало там около недели.

Умершему было 43 года. Последние годы он жил в Сочи, однако официально зарегистрирован в краснодарской гостинице. Зачем он проник в квартиру, неизвестно. Уточняется, что следов насильственной смерти на теле не нашли.

31 января сообщалось, что житель Якутии умер от переохлаждения по пути на похороны своего родственника, который тоже умер от переохлаждения. По факту гибели первого мужчины возбуждено дело против его собутыльника по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По факту второй смерти проводится доследственная проверка.

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