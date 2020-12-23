Майор российской полиции покончил с собой после рапорта об увольнении

В городе Рубцовске Алтайского края покончил с собой 38-летний майор российской полиции. Об этом сообщает «КП».

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД, добавив, что ведется служебная проверка.

21 декабря днем полицейского нашли мертвым на работе в участковом пункте полиции №3. Он был в форменном обмундировании, рядом с телом был обнаружен табельный пистолет и записка, в которой он дал последние распоряжения.

Погибший занимал должность старшего участкового с мая 2020 года, а в полиции служил с 2011-го. За этот период у него было 17 поощрений и 16 взысканий. Через три дня он должен был уйти со службы по выслуге лет. Месяц назад полицейский подал рапорт об увольнении. Его знакомый рассказал, что у майора выявили «фальсификацию» при административном делопроизводстве, в отношении него началась проверка. Полицейскому заявили в отделе кадров, что его уволят по отрицательным мотивам, без выплат.

Друзья говорят о погибшем, что он был жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком. Он был хорошим полицейским, который досконально разбирался во всем.

Майор был в разводе, у него осталась 7-летняя дочь.