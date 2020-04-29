Начальник ГИБДД российского региона покончил с собой после спецоперации ФСБ

Начальник управления ГИБДД Нижегородской области полковник полиции Павел Ржевский покончил с собой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Полицейского нашли мертвым в своем служебном кабинете. Рядом с ним обнаружен наградной пистолет. По предварительным данным, причинами суицида могли стать предстоящее увольнение и негативные последствия от спецоперации ФСБ.

Ржевский подал рапорт об отставке 21 апреля. А несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали его заместителя полковника Алексея Сатова. Его подозревают в фальсификации документов, сообщало издание NewsNN. Также спецслужбы задержали еще ряд должностных лиц, которые использовали различные незаконные схемы для личного обогащения. Они подделали документы о ДТП, брали взятки за получение водительских удостоверений.

Ржевский был назначен на должность начальника управления ГИБДД Нижегородской области летом 2014 года, говорится на сайте ведомства. Был награжден государственными и ведомственными наградами, среди которых медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru