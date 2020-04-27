Стало известно о новой работе подполковника МВД России с 22 квартирами

Заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области, у которого в собственности нашли 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей, получил новую работу. Об этом стало известно РИА Новости от начальника пресс-службы регионального управления МВД Натальи Куликовой.

По ее словам, российский полицейский перешел на должность начальника тыла районного отдела полиции. Она уточнила, что ГИБДД и работа по тылу никак не связаны. Сообщалось, что речь идет о подполковнике МВД Игоре Качкине.

В настоящее время Советский районный суд Воронежа приостановил из-за эпидемии коронавируса рассмотрение иска областного прокурора об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости, конфисковав их у подполковника. Из регионального управления МВД поступили материалы о том, что родители полицейского являются приобретателями в сделках по 31 объекту недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей, но их доходы несоразмерны этой сумме. В то же время подполковник не смог доказать законность происхождения денежных средств, на которые были приобретены квартиры и дома, поэтому прокуратура приняла решение конфисковать недвижимость.

25 февраля в МВД заявили, что поводов для увольнения Игоря Качкина нет, поскольку вся недвижимость принадлежит не ему, следовательно, и отчитываться за имущество не нужно. В свою очередь, подполковник заявил, что в шоке от происходящего. Его отец объяснил, что имущество он заработал честным трудом, когда был директором мебельного комбината.

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