Российский гаишник обеспечил родителей жильем на 63 миллиона

Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как удалось установить в ходе проверки, родители высокопоставленного полицейского в период его службы вложили в покупку 31 объекта более 63 миллионов рублей. При этом их официальный доход совокупно покрыл лишь пятую часть этой суммы. Откуда взялись остальные деньги, полицейский объяснить не смог.

В связи с этим в Советский районный суд Воронежа был направлен иск против родителей сотрудника ГИБДД. По данным облпрокуратуры, речь идет о конфискации 22 объектов недвижимости общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Непосредственное участие в покупке принимал и сам подполковник. Действуя по доверенности от имени матери, он подписал семь договоров купли-продажи на общую сумму в 23,3 миллиона рублей. При этом подтвердить, что недвижимость приобретена на законные доходы, он не смог.

Всего прокуратура требует изъять в доход государства 15 квартир, четыре земельных участка, а также несколько парковочных боксов и других помещений, принадлежащих родителям полицейского.

Сколько официально зарабатывает сотрудник ГИБДД, неизвестно. На официальных ресурсах МВД его декларация отсутствует. В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области пояснили, что полицейский был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Ему также было объявлено о неполном служебном соответствии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!