Боровшийся с коррупцией полицейский попался на взятке в 10 миллионов рублей

В отношении начальника одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам покушения на особо крупное мошенничество. Об этом в среду, 22 мая, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

Также фигурантами дела являются несколько неустановленных лиц.

По данным ведомства, за незаконное вознаграждение от руководителя коммерческой организации подозреваемый обещал уменьшить сумму ущерба и прекратить уголовное дело о налоговом преступлении. Оговоренный размер взятки составлял 10 миллионов рублей.

В ночь на 21 мая высокопоставленный полицейский был задержан сотрудниками ФСБ в Коминтерновском районе Воронежа при получении через посредника трех миллионов рублей. В ведомстве отметили, что это была вторая часть взятки.

Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет о начальнике второго отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по городу Воронежу подполковнике Евгении Младове. В настоящее время он находится в ИВС.

22 ноября 2018 года сообщалось, что арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был известен в определенных кругах под кличкой Вадик Всемогущий. На его счетах нашли миллиард рублей.

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