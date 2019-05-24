Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

Самым богатым полицейским оказался заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на декларацию о доходах за 2018 год, опубликованный на сайте ведомства.

Доход замглавы МВД за прошлый год составил более 38 миллионов рублей. Гостев заработал в этот период в 10 раз больше, чем в 2017 году.

Резкий скачок в доходах замминистра объясняется тем, что ему была выплачена полагающаяся по закону единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья, заявила представитель МВД Ирина Волк.

Остальные заместители главы МВД заработали от четырех до шести миллионов рублей: у Александра Горового доход равен 4,6 миллиона рублей, Михаила Ваничкина — 6,3 миллиона рублей, статс-секретаря Игоря Зубова — 5,3 миллиона рублей. Начальник следственного департамента МВД Александр Романов задекларировал 4,3 миллиона рублей.

Доход министра Владимира Колокольцева по итогам 2018 года составил 10 миллионов рублей.

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Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заработал 2,7 миллиона рублей. У него имеется квартира площадью более 100 квадратных метров и земельный участок площадью более 800 квадратных метров с жилым домом площадью более 220 квадратных метров.

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы. По его словам, денежное содержание сотрудников было увеличено с 1 января 2018 года на четыре процента. Следующая индексация на 4,3 процента запланирована на 1 октября 2019 года.

Гостев также отметил, что МВД сталкивается с хроническим недофинансированием в рамках профильной государственной программы по борьбе с преступностью, которая действует с 2013 года. На нее приходится около 70 процентов всех средств, выделенных ведомству из федерального бюджета.

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