Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Лукашенко не заинтересовал Казахстан покупкой нефти
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
SpaceX вывела 60 спутников для глобального интернета
В Белоруссии продолжат борьбу с навозом
Огромный торнадо в Техасе попал на видео
Мужчина спустил премию на казино и лотереи и разбогател
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Москвичей предупредили о нападениях агрессивных ворон 
Новости партнеров

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

Перейти в «Мою Ленту»
Аркадий Гостев

Самым богатым полицейским оказался заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на декларацию о доходах за 2018 год, опубликованный на сайте ведомства.

Доход замглавы МВД за прошлый год составил более 38 миллионов рублей. Гостев заработал в этот период в 10 раз больше, чем в 2017 году.

Резкий скачок в доходах замминистра объясняется тем, что ему была выплачена полагающаяся по закону единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья, заявила представитель МВД Ирина Волк.

Остальные заместители главы МВД заработали от четырех до шести миллионов рублей: у Александра Горового доход равен 4,6 миллиона рублей, Михаила Ваничкина — 6,3 миллиона рублей, статс-секретаря Игоря Зубова — 5,3 миллиона рублей. Начальник следственного департамента МВД Александр Романов задекларировал 4,3 миллиона рублей.

Доход министра Владимира Колокольцева по итогам 2018 года составил 10 миллионов рублей.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заработал 2,7 миллиона рублей. У него имеется квартира площадью более 100 квадратных метров и земельный участок площадью более 800 квадратных метров с жилым домом площадью более 220 квадратных метров.

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы. По его словам, денежное содержание сотрудников было увеличено с 1 января 2018 года на четыре процента. Следующая индексация на 4,3 процента запланирована на 1 октября 2019 года.

Гостев также отметил, что МВД сталкивается с хроническим недофинансированием в рамках профильной государственной программы по борьбе с преступностью, которая действует с 2013 года. На нее приходится около 70 процентов всех средств, выделенных ведомству из федерального бюджета.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боровшийся с коррупцией полицейский попался на взятке в 10 миллионов рублей
У российских полицейских упал уровень жизни
На российских полицейских потратят дополнительные миллиарды
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»

Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
18:3723 мая

Задержание деливших взятку полицейских бойцами ФСБ попало на видео

17:5423 мая

МВД захотело собирать ДНК фигурантов всех уголовных дел

23:0723 мая

Россиянка накормила ребенка пересоленной кашей и села на 14 лет

Силовые структуры00:0219 мая

Мелкий Бесо

Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
17:2723 мая

Бывшего министра здравоохранения Пензенской области заподозрили в изнасиловании

16:3223 мая

Сидящий в СИЗО Абызов пытался вывести более 30 миллионов рублей

15:2123 мая

Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
19:4223 мая

Криминального авторитета задержали по подозрению в покушении на губернатора

15:1023 мая

Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми

18:3623 мая

Среди жертв Кости Большого оказались члены его банды и чиновник из Минюста

Россия
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Российское кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли на проверку
В Пермском крае загорелся газопровод
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Все материалы
Мир
«Судьба мира решится именно здесь»
 
В США казнили серийного убийцу женщин
Разведка США займется расследованием слежки за Трампом
МИД объяснил запрет Виктории Нуланд на въезд в Россию
«Я не президент Мексики, я ее босс»
Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Германия захотела назначить послом в России бывшего разведчика
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
В Белоруссии продолжат борьбу с навозом
Против Порошенко начали еще одно расследование
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Зеленский отказался рассматривать петицию о собственной отставке
Инаугурация Зеленского усмирила конфликт в Донбассе
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
8 туннелей и 127 мостов
Руслан Байсаров построит «новый Шелковый путь»
Белоруссия ищет замену российской нефти
Лукашенко не хочет платить России и договаривается с Казахстаном. Это выгодно и Украине
«Энел Россия» построит первый в Ростовской области ветропарк
США отказались участвовать в главном экономическом форуме России
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сбербанк спрогнозировал рост кибератак
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Задержание деливших взятку полицейских бойцами ФСБ попало на видео
Россиянка накормила ребенка пересоленной кашей и села на 14 лет
Бывшего министра здравоохранения Пензенской области заподозрили в изнасиловании
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Воссоздан алкогольный напиток Древнего Египта
SpaceX вывела 60 спутников для глобального интернета
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
В США объяснили лунный провал СССР
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России во время матча ЧМ
Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу над США
Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Ковальчук потребовал страсти от сборной России после победы над США
Все материалы
Культура
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Вайнштейн решил откупиться от жертв за 30 миллионов долларов
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Большинство зрителей оказались довольны финалом «Игры престолов»
Показать то, что скрыто
Как выглядит обратная сторона Каннского фестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Постоянная гостья скандального ток-шоу рассказала о жестокости съемочной группы
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Сотрудник сети фастфуда искупался в раковине ресторана и разозлил клиентов
Завоевавший Кремль в фотошопе украинский министр стал героем мемов
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Модель надела купальник «задом наперед» и смутила пользователей сети
Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Стюардессы описали пассажира своей мечты
Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами
Раскрыта опасность подзарядки телефона в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
В Швеции посадили в тюрьму принуждавших дочь к вегетарианству родителей
Прошедших по подиуму детей-сирот сравнили с рабами на рынке
Невеста заставила гостью расплатиться за дешевый подарок
Все материалы
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Skoda представила обновленный Superb
Объявлены цены на Renault Arkana
Вседорожный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Всем желающим предложили пожить на Рублевке за полтора миллиона рублей в месяц
Россиянам предложили итальянскую винодельню за 258 миллионов рублей
В России снизилась популярность ипотеки
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
Все материалы