На российских полицейских потратят дополнительные миллиарды

Минфин опубликовал на портале правовой информации поправки в федеральный бюджет на 2019 год. В них предусмотрено увеличение доходов и расходов, больше остальных потратят на содержание правоохранительных органов.

Доходы федерального бюджета, по свежим расчетам Минфина, вырастут на 205,6 миллиарда рублей. Рост будет обеспечен за счет увеличенных ненефтегазовых доходов. Нефтегазовые, состоящие из экспортных пошлин на нефть и газ и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), напротив, снизятся — на 58,7 миллиарда рублей. Ведомство объясняет это конъюнктурой на сырьевых и валютных рынках.

Расходы в новом прогнозе должны вырасти на 256,5 миллиарда рублей. Увеличение коснется почти всех направлений, кроме социального. Так, ежегодный трансферт в адрес Пенсионного фонда по итогам 2019 года предлагается сократить на 15,8 миллиарда рублей. На 12,5 миллиарда должны повыситься траты на безопасность и правоохранительную деятельность, 6 миллиардов из них пойдет на финансирование МВД.

На 2,7 миллиарда рублей снизятся расходы на армию, на 72,9 миллиарда увеличатся траты на национальную экономику. В частности, 40 миллиардов предлагается выделить РЖД через прямой взнос в капитал.

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