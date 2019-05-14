На инициативы амурчан выделили миллионы

Между муниципальными образованиями Амурской области распределили 60 миллионов рублей регионального бюджета. Средства пойдут на воплощение проектов местных жителей, сообщает во вторник, 14 мая, агентство «Амур.инфо».

В частности, речь идет о создании многофункциональной спортивной площадки, благоустройстве скверов и культурных объектов. Самыми активными участниками конкурса по развитию местных инициатив стали жители Ивановского района.

На каждый проект выделяется не более одного миллиона рублей, израсходовать средства необходимо до конца 2019 года, отметили в пресс-службе областного правительства.

Новый конкурс для муниципальных образований состоится 30 мая. Инициатива реализуется в регионе с 2017 года и направлена на повышение вовлеченности местного населения в вопросы создания комфортной городской среды. За время действия программы был построен стадион, благоустроено озеро, создан сквер.

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