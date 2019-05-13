Власти Подмосковья рассказали об оснащении детских площадок

Более 240 современных детских игровых комплексов установят в Подмосковье в рамках губернаторской программы до конца года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 мая.

Все объекты оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, отметил вице-губернатор. Также на них устанавливается наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Кроме того, родители могут выбрать тематику детской площадки, отметил он.

«На игровых комплексах предусмотрена зона с тренажерами, где могут заниматься дети, подростки и даже взрослые», — добавил Пестов.

Пестов также напомнил, что в ходе программы благоустройства в регионе установят и обновят более 1,3 тысячи игровых зон.

С 2012 года Мособласти модернизировали порядка 6,9 тысячи детских игровых площадок, говорится на сойти областного правительства.