Власти Подмосковья отчитались о модернизации детских площадок

Свыше 50 тысяч детей получили современные детские площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье», сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 1 июня.

«Правительство и губернатор Московской области постоянно проявляют заботу о наших маленьких жителях, ведь они — наша смена, поэтому, специально для них в этом году мы тщательно подбирали все элементы детских площадок, которые теперь используем при строительстве», — сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что мамы детей принимали в обсуждении игровых элементов активное участие. «На всех площадках применяется уникальная технология, аналогичная европейской — двухслойное покрытие: оно не просто травмобезопасное, оно также создает комфорт для детских ножек, пружинит и позволяет им наносить красивые разноцветные узоры, что делает наши города еще краше», — пояснил он.

Министр уточнил, что в течение этого года будет установлено еще 200 таких площадок. Кроме этого, более пяти тысяч детских площадок, было установлено, заменено и отремонтировано муниципалитетами по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.

