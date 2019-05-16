Кремль нашел деньги на 76 Су-57

В Кремле знают, за счет чего будет обеспечено финансирование закупок 76 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Цифра эта известна, но как раз это тема оборонных совещаний, которые, как вы знаете, проводятся в непубличном режиме», — сказал он.

Песков пояснил, что при закупках этих самолетов «возможны и допустимы» внутренние перераспределения средств в рамках уже утвержденного бюджета Минобороны. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как можно увеличить объемы закупок Су-57 с 16 до 76 только за счет снижения их себестоимости на 20 процентов.

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О планах увеличить количество закупаемых для российской армии истребителей Су-57 с 16 до 76 единиц без увеличения стоимости сообщил 15 мая президент Владимир Путин. По его словам, это удалось сделать за счет снижения производителями цены самолетов и вооружения на 20 процентов. Глава государства выразил надежду, что соответствующий контракт будет подписан в ближайшее время; по оценке «Коммерсанта», сумма соглашения может составить 160-170 миллиардов рублей, что станет рекордом для «Объединенной авиастроительной корпорации».

В настоящее время в России построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию. На данный момент подписан один контракт на поставку в войска таких машин, согласно ему российские Воздушно-космические силы в 2019-2020 годах получат два Су-57 с двигателями первого этапа. В целом партия, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, составит 15 единиц.

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